Denizli'de elim olay: Soba zehirlenmesi yaşlı çifti birinden ayırdı

Denizli'nin Tavas ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi ise tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 26.04.2025 16:25

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Olay; Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; mahalle sakinlerinden 84 yaşındaki Sabri Uçar (1941) ve eşi Zeliha Uçar'ın yaşadığı eve gelen yakınları, yaşlı çifti baygın halde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonucu adrese gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmoksit gazından zehirlenen yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gazdan etkilenen eşi Zeliha Uçar ise evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Sabri Uçar'ın cenazesi otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Karahisar Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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