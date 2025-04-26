Yaşam

Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan zanlıların 3 kişiyi 500 bin lira dolandırmaları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, E.K. ile B.B'yi İstanbul'daki adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. tutuklandı, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.