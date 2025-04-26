Adana'da sağanak sele neden oldu

Adana'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda sel oldu. Bir hafriyat kamyonunun tekeri sel nedeniyle çöken yolda yan yattı.

Giriş Tarihi: 26.04.2025 12:11

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Kentte sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat süren yağış nedeniyle trafikteki sürücüler ve sokaktaki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Seyhan ilçesindeki Merkez Otogar otoparkı ile Metal Sanayi Sitesi adeta göle döndü. Sanayi esnafı iş yerlerinin ve malzemelerinin su içinde kaldığını, mağdur olduklarını söyledi. Aşırı yağışlarda her zaman aynı tabloyla karşılaştıklarını belirten esnaf, Adana'nın alt yapı anlamında atıl kaldığını belirtti.

Öte yandan Fevzipaşa Mahallesi 48043 sokakta aşırı yağış nedeniyle göle dönen yolda bir hafriyat kamyonu çukura saplanarak yan yattı.