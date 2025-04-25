Ordu'da motosiklet sürücülerine sıkı denetim!

Ordu'nun Ünye ilçesinde polis ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere toplamda 70 bin 269 lira cezai işlem uygulandı.

Giriş Tarihi: 25.04.2025 12:06

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Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Meydanı ve Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde eş zamanlı olarak 4 saatlik motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, ehliyet, kask, plakasız motosiklet kullanımı, muayene ve sigorta kontrolleri yapıldı.

Toplamda 57 motosikletin denetlendiği uygulamada, 3 motosiklet sürücüsüne yetersiz ehliyet nedeniyle ve çeşitli eksikliklerden dolayı toplamda 70 bin 269 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak aralıksız devam edeceği bildirildi.