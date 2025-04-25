Bursa'da kolonya içen şahıs 4 gün sonra hayatını kaybetti

Bursa'da geçtiğimiz günlerde kolonya içtiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki vatandaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 25.04.2025 12:13

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kolonya içtikten sonra fenalaşan Enver A. (61), hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti. İnegöl ilçesinde 20 Nisan'da, kolonya içtiği öne sürülen Enver A., mide bulantısı, kusma ve görme kaybı şikayetiyle, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bilinci kapanan Enver A., ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada etil alkol zehirlenmesi teşhisiyle yoğun bakıma alınan Enver A., 4 gün sonra, yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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