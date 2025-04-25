Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti!

Bülent Uygun'un, şeker hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun, hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 25.04.2025 14:45

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Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun, hayatını kaybetti.

Sakaryaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Hemşehrimiz Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Merhumeye rahmet, Bülent Uygun ve ailesine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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