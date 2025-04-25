Bakırköy'de zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Bakırköy Sefaköy D-100 yan yolda servis minibüsüyle 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. D- 100 yan yolda trafik durma noktasına gelirken, kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 25.04.2025 09:16

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Bakırköy D-100 Karayolunda 1 servis minibüsü ve 2 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada bir otomobil ters dönüp yol kenarına savrulurken Yenibosna istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, D-100 Karayolu yanyolda Küçükçekmece Nikah Sarayı mevkiinden saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 06 AAL 993 plakalı kapalı kasa kamyonet şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şoför aynı istikamette ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak önünde ilerleyen servis minibüsüne çarparak durabildi. Otomobil daha sonra ters dönerek yol kenarına savruldu. Otomobil şoförü Metin Gökel savrulan otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada hafif yaralanan Metin Gökel ve servis aracından bulunan 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle yan yolda 1 şerit trafiğe kapandı. Yenibosna istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

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