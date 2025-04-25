Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan Turkuvaz Medya'ya ziyaret! Turizmde ilk 3 hedefi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turkuvaz Medya Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Ersoy ziyaretinde, Türkiye'nin turizmde 5. sıraya yerleştiğini ve 4. sıra için İtalya ile yarıştığını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı, "Hedefimiz dünyada 3. sırada olmak" dedi.

Giriş Tarihi: 25.04.2025 08:56

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yerli ve milli medyanın gür sesi Turkuvaz Medya Grubu'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette medya grubumuzun yöneticileri, Bakan Ersoy'a eşlik etti. Türkiye'nin turizmde 5. sıraya yerleştiğini belirten Bakan Ersoy "4. sıra için İtalya ile yarışıyoruz. Hedefimiz dünyada 3. sırada olmak." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti. (A Haber arşiv) DÜNYA ÇAPINDA KÜLTÜR MERKEZİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen Haydarpaşa ve Sirkeci Garı projesinin 2026 Kültür Yolu Festivali'ne yetiştirileceğinin altını çizen Bakan Ersoy, "Bu iki yapı dünya çapında bir kültür merkezi olacak." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti. (A Haber arşiv) KÜLTÜR VE SANATA DESTEK

Sabah'ın 40. yılı anısına bir plaket hediye eden Bakan Ersoy, "Kültür ve sanat alanında desteğini her zaman yanımızda gördüğümüz SABAH'a teşekkür ederiz." şeklinde konuştu. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN