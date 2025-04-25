Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan Turkuvaz Medya'ya ziyaret! Turizmde ilk 3 hedefi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turkuvaz Medya Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Ersoy ziyaretinde, Türkiye'nin turizmde 5. sıraya yerleştiğini ve 4. sıra için İtalya ile yarıştığını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı, "Hedefimiz dünyada 3. sırada olmak" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yerli ve milli medyanın gür sesi Turkuvaz Medya Grubu'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette medya grubumuzun yöneticileri, Bakan Ersoy'a eşlik etti. Türkiye'nin turizmde 5. sıraya yerleştiğini belirten Bakan Ersoy "4. sıra için İtalya ile yarışıyoruz. Hedefimiz dünyada 3. sırada olmak." dedi.
DÜNYA ÇAPINDA KÜLTÜR MERKEZİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen Haydarpaşa ve Sirkeci Garı projesinin 2026 Kültür Yolu Festivali'ne yetiştirileceğinin altını çizen Bakan Ersoy, "Bu iki yapı dünya çapında bir kültür merkezi olacak." dedi.