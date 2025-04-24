Müge Anlı'da "bu kadar da olmaz" dedirten olay! Kıskansın diye eşini aldattı!

Yayına bağlanan Fatma Kale'nin eşi İbrahim'in söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi. İbrahim Bey, eşinin sabahlara kadar başka erkeklerle konuştuğunu iddia ederek "Çocukluk arkadaşımla bile konuşmuş" dedi.

"TİKSİNSİN DİYE ALDATTIM"

Kale'nin iş yerinde çalıştığı bir arkadaşının yardımı ile de İzmir'e kaçtığı da ortaya çıktı. Eşinin kendisini yaşı büyük ve torunları olan kadınlarla aldattığını söyleyen Kale, "Benden tiksinsin ayrılsın istedim. O yüzden aldattım" dedi.

Kale, babası ve ailesi ile görüşmek istemediğini söyleyerek yayından ayrıldı.

Kaynak: ATV