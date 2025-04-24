Müge Anlı'da "bu kadar da olmaz" dedirten olay! Kıskansın diye eşini aldattı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün yaşananlar akıllara durgunluk verdi. 18 Nisan tarihinde İstanbul'da kayıplara karışan ve ailesi tarafından büyük bir endişeyle aranan 2 çocuk annesi Fatma Kale, bulundu. Ancak genç kadının bulunmasıyla ortaya çıkan gerçekler, izleyenleri şaşkına çevirdi.
18 Nisan tarihinde İstanbul'da 34 plakalı beyaz bir araca binerek ortadan kaybolan 25 yaşındaki Fatma Kale'nin babası Ahmet Bey, Müge Anlı'dan kızının bulunması için yardım istemişti.
Kızının boşanma aşamasında olduğunu belirten, "Kızım çok sessizdi. Eşiyle uzun süredir sorun yaşıyordu. Bir ara sığınma evine gitti, oradan ben aldım. Ama sonra çocuklarını bırakıp kayboldu" demişti.
Müge Anlı'nın çabalarıyla kısa sürede bulunan iki çocuk annesi Fatma Kale, canlı yayında yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı. Eşinden hem fiziksel hem psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen Kale, "Babamın evine sığındım. Babam beni üfürükçüye götürdü, sinirim bozuldu. Aileme karşı güvenim yok. Kendimi güvende hissetmiyorum. Geçenlerde yine başım ağrıyordu büyü yapıldığını düşündüm" ifadelerini kullandı.