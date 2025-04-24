Yaşam

Müge Anlı'da "bu kadar da olmaz" dedirten olay! Kıskansın diye eşini aldattı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün yaşananlar akıllara durgunluk verdi. 18 Nisan tarihinde İstanbul'da kayıplara karışan ve ailesi tarafından büyük bir endişeyle aranan 2 çocuk annesi Fatma Kale, bulundu. Ancak genç kadının bulunmasıyla ortaya çıkan gerçekler, izleyenleri şaşkına çevirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Müge Anlı'da "bu kadar da olmaz" dedirten olay! Kıskansın diye eşini aldattı!

18 Nisan tarihinde İstanbul'da 34 plakalı beyaz bir araca binerek ortadan kaybolan 25 yaşındaki Fatma Kale'nin babası Ahmet Bey, Müge Anlı'dan kızının bulunması için yardım istemişti.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Kızının boşanma aşamasında olduğunu belirten, "Kızım çok sessizdi. Eşiyle uzun süredir sorun yaşıyordu. Bir ara sığınma evine gitti, oradan ben aldım. Ama sonra çocuklarını bırakıp kayboldu" demişti.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Müge Anlı'nın çabalarıyla kısa sürede bulunan iki çocuk annesi Fatma Kale, canlı yayında yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı. Eşinden hem fiziksel hem psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen Kale, "Babamın evine sığındım. Babam beni üfürükçüye götürdü, sinirim bozuldu. Aileme karşı güvenim yok. Kendimi güvende hissetmiyorum. Geçenlerde yine başım ağrıyordu büyü yapıldığını düşündüm" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Anlı Ahmet Bey'e tepki göstererek, "Üfürükçünün yazdığı şeyin ne faydası olacak." dedi. Ahmet Bey, kızını götürdüğü kişinin üfürükçü olmadığını iddia etti.

"BAŞKA ERKEKLERLE KONUŞUYORDU"

Yayına bağlanan Fatma Kale'nin eşi İbrahim'in söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi. İbrahim Bey, eşinin sabahlara kadar başka erkeklerle konuştuğunu iddia ederek "Çocukluk arkadaşımla bile konuşmuş" dedi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

"TİKSİNSİN DİYE ALDATTIM"

Kale'nin iş yerinde çalıştığı bir arkadaşının yardımı ile de İzmir'e kaçtığı da ortaya çıktı. Eşinin kendisini yaşı büyük ve torunları olan kadınlarla aldattığını söyleyen Kale, "Benden tiksinsin ayrılsın istedim. O yüzden aldattım" dedi.

Kale, babası ve ailesi ile görüşmek istemediğini söyleyerek yayından ayrıldı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV