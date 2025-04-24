Kütahya'da otomobil şarampole uçtu: 1 kişi yaralandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, bir otomobil şarampole uçtu. Sorkun mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Ş.E. yönetimindeki araç yaklaşık 7 metreden aşağıya savruldu ve hurdaya döndü. Yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Kaza, Tavşanlı ilçesine 8 km uzaklıktaki Sorkun mevkiinde meydana geldi. Ş.E. kullandığı 10 UN 432 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil yaklaşık 7 metrelik yükseklikten şarampole uçtu. Kazada parçalanarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ş.E. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.