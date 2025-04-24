Yaşam

Motosikletin hafif ticari araca ok gibi saplandığı kaza kamerada

Hatay'ın Belen ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Motosikletin, hafif ticari araca ok gibi saplandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Motosikletin hafif ticari araca ok gibi saplandığı kaza kamerada

Kaza, İskenderun–Antakya yolu Belen ilçe merkezi mevkiinde yaşandı. Ana yol üzerinde ilerleyen motosiklet, dönüş yapmak isteyen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

MOTOSİKLETİN HAFİF TİCARİ ARACA OK GİBİ SAPLANDI

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü çevredeki hastaneye kaldırıldı. Motosikletin, hafif ticari araca ok gibi saplandığı kaza anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.