Yaşam

Gece kulübüne kurşun yağmuru! Hesap fazla geldi tartışması

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan gece kulübünde fazla hesap tartışması yaşandı. Tartışmanın ardından mekandan kovulan kişi, silahla gelip mekana kurşun yağdırdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
Gece kulübüne kurşun yağmuru! Hesap fazla geldi tartışması

Olay, 13 Şubat'ta saat 05.00 sıralarında Nispetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cezaevinden özel izinli çıkan Ali Can B., gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir gece kulübüne gitti.

GECE KULÜBÜNE KURŞUN YAĞMURU!

Burada bir süre eğlenen adam, hesap fazla gelince çalışanlarla önce tartıştı ardından mekandan kovuldu. Bu durumu hazmedemeyen Ali Can B., sabaha karşı silahla mekanın önüne geldi. Mekana kurşun yağdıran saldırgan ardından yaya olarak uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş’ta gece kulübüne kurşun yağdırdı (DHA)Beşiktaş’ta gece kulübüne kurşun yağdırdı (DHA)

POLİS EKİPLERİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen Ali Can B.'nin Zincirlikuyu istikametine doğru kaçtığı belirlendi.

Beşiktaş’ta gece kulübüne kurşun yağdırdı (DHA)Beşiktaş’ta gece kulübüne kurşun yağdırdı (DHA)

Harekete geçen polis ekipleri, Büyükdere Caddesi üzerinde saldırganı olayda kullandığı ruhsatsız silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan ve üstünden 4 adet uyuşturucu madde geçirilen Ali Can B.' emniyete götürüldü.

Beşiktaş’ta gece kulübüne kurşun yağdırdı (DHA)Beşiktaş’ta gece kulübüne kurşun yağdırdı (DHA)

SİLAHLA MEKAN BASTI

Burada ifadesi alınan Ali Can B.'nin, eğlence mekanında kendisine yüksek hesap getirdiklerini daha sonra tartıştıklarını, kendisini mekandan çıkarttıklarını, bu duruma sinirlenip silahla mekana ateş açtığını söylediği öğrenildi.

Beşiktaş’ta gece kulübüne kurşun yağdırdı (DHA)Beşiktaş’ta gece kulübüne kurşun yağdırdı (DHA)

Poliste 7 adet suç kaydı çıkan ve cezaevinden özel izinli çıktığı belirlenen Ali Can B.'ye adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen ve mahkemeye çıkartılan Ali Can B., 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'mala zarar verme' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından tutuklandı.