Gece kulübüne kurşun yağmuru! Hesap fazla geldi tartışması

Beşiktaş’ta gece kulübüne kurşun yağdırdı (DHA)

SİLAHLA MEKAN BASTI

Burada ifadesi alınan Ali Can B.'nin, eğlence mekanında kendisine yüksek hesap getirdiklerini daha sonra tartıştıklarını, kendisini mekandan çıkarttıklarını, bu duruma sinirlenip silahla mekana ateş açtığını söylediği öğrenildi.