Gece kulübüne kurşun yağmuru! Hesap fazla geldi tartışması
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan gece kulübünde fazla hesap tartışması yaşandı. Tartışmanın ardından mekandan kovulan kişi, silahla gelip mekana kurşun yağdırdı.
Olay, 13 Şubat'ta saat 05.00 sıralarında Nispetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cezaevinden özel izinli çıkan Ali Can B., gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir gece kulübüne gitti.
Burada bir süre eğlenen adam, hesap fazla gelince çalışanlarla önce tartıştı ardından mekandan kovuldu. Bu durumu hazmedemeyen Ali Can B., sabaha karşı silahla mekanın önüne geldi. Mekana kurşun yağdıran saldırgan ardından yaya olarak uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
POLİS EKİPLERİ YAKALADI
Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen Ali Can B.'nin Zincirlikuyu istikametine doğru kaçtığı belirlendi.
Harekete geçen polis ekipleri, Büyükdere Caddesi üzerinde saldırganı olayda kullandığı ruhsatsız silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan ve üstünden 4 adet uyuşturucu madde geçirilen Ali Can B.' emniyete götürüldü.