Yaşam

Bolu'da eşsiz manzara! Karların erimesiyle ortaya çıktı

Bolu'daki Köroğlu Dağları'nın eteklerinde eriyen karların suyunun etkisi ile yüzlerce metrelik menderesler oluştu. Yeşil alanda süzülen sular eşsiz görüntüler ortaya çıkmasına neden oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
Bolu'da eşsiz manzara! Karların erimesiyle ortaya çıktı

Bolu'da Köroğlu Dağları'nın eteklerinde bulunan yüzlerce dönüm meraların bulunduğu Sarıalan Yaylası'nda eriyen kar suları ve yağmurla birlikte suyla dolarak yeşilliklerin arasından süzülen menderesler eşsiz manzara oluşturdu.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü çam ağaçlarıyla çevrili Sarıalan Yaylası'ndaki menderesler kar sularının erimesi ve yağan yağmurlarla birlikte sularla doldu.

Sarıalan Yaylası'nda oluşan menderesler. (DHA)Sarıalan Yaylası'nda oluşan menderesler. (DHA)

Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan ve yüzlerce dönümlük düz yeşil alanlar ve meralardaki menderesler yaylanın manzarasına renk kattı. Rengarenk çiçeklerle kaplı yaylanın içerisindeki yeşil alanların arasından süzülen suyla kaplı mendereslerin oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN