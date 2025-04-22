Trabzon'da uçuşlara sis engeli: Çok sayıda seferde erteleme
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Trabzon Havalimanı’ndaki bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları ise ertelendi. Ankara, İstanbul ve İzmir yönlü karşılıklı uçuşlarda aksamalar yaşanırken, seferlerin hava koşullarının iyileşmesiyle yeniden başlaması bekleniyor.
Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları ise ertelendi. Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımının aksamasına neden oldu.
TRABZON'DA UÇUŞLARA SİS ENGELİ
Trabzon Havalimanı'ndan Ankara, İstanbul ve İzmir'e karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi, bazıları da ertelendi. Uçak seferlerinin, hava şartlarının düzelmesinin ardından yapılması planlanıyor.