Karadeniz Ereğli'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 08:30

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Kaza, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 67 AEY 932 plakalı motosikletin sürücüsü Eren K., kırmızı ışıkta durmak isterken fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan motosiklet, o sırada yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan A.S. ve B.C.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile iki yaya yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. A.S. ve B.C. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Eren K., ilçedeki özel bir hastanede ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralı yayaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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