İETT otobüsüne yumruklu saldırı! Trafik tartışmasında yumrukla camı kırdı

Giriş Tarihi: 22.04.2025 10:48

İETT OTOBÜSÜNÜN CAMINI KIRDILAR

Olay, 20 Nisan'da saat 18.00 sıralarında Hadımköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Hadımköy-Haramidere arasında sefer yapan İETT otobüsünün şoförüyle, otomobilde bulunan kişiler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobilden inen 2 kişi, trafikte bekleyen otobüsün yanına gelerek şoföre tepki gösterdikten sonra, şüphelilerden biri aracın ön kapısının camını vurarak kırdı. İki şüpheli çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilirken olay anı otobüste bulunan araç kameralarına yansıdı.