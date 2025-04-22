Yaşam

Gebze'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Gebze'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza, Mevlana Mahallesi, Soma Maden Şehitleri Caddesi ile Şehit Oğuzhan Demir Caddesi kesişiminde meydana geldi.

İbrahim K. idaresindeki 34 HVZ 326 plakalı otomobil, Ömer O. idaresindeki Kia marka 34 DYS 986 plakalı cip ile İbrahim K. idaresindeki 34 HVZ 326 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

Kazada sürücüler Ömer O. ile İbrahim K. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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