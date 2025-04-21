Zeytinburnu'nda 27 yıllık eşini öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti

Zeytinburnu'nda bir adam, 27 yıllık eşini çıkan tartışma silahla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 13:41

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Olay, dün saat 20.00'da Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksicilik yapan Ferhan Dürçek (63) ve eşi Hanna Dürçek (44) arasında kumar borcu nedeniyle bir hafta önce tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Hanna Dürçek, boşanma davası açtı. Dün akşam saatlerinde ise çift yeniden tartışmaya başladı. Tartışma alevlenince Ferhan Dürçek, silahını çekti ve önce eşini ardından kendisini vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cansız bedenleri olay yerinde gerçekleştirilen incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşanan olayı anlatan apartman sakini İbrahim Baştürk, "Bu zamana kadar 4 sene oldu bir olaylarını görmedik. Kendi ticari taksisi vardı. Arabası kiralıktı. Orada çalışıyordu. İkisi yerdeydi biz o kadar gördük" dedi.

Kapı komşusu olan Ersin Taşdemir ise "Herhangi biri problemimiz yoktu. 4 yıl kadar bu apartmanda oturuyorlardı. Herhangi bir kavga tartışma görmedik. İşte dün akşam 3 el silah sesi duyduk. Sonra kapıya vurdular, 'yetişin diye' içeri ilk ben girdim. Hemen mutfağın kapısının arkasında adam vardı, kafasına sıkmıştı. Kızı da içerde oturuyordu. Anne de masadaydı. Herhangi bir problem yoktu. Kızının söylediği 'kumar borcu vardı babamın, annem de bir hafta önce boşanma davası açtı'" şeklinde konuştu.