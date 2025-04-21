Oyun oynarken kaybolan çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi Aşağı Çinpolat Mahallesi'nde evlerinin yakınında oyun oynarken kaybolan 5 yaşındaki Bünyamin Saruhan’ın cansız bedeni, 3 kilometre uzaklıktaki Obalı Mahallesi yakınlarında sulama kanalında bulundu.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde oyun oynarken kaybolan Bünyamin Saruhan'ın (5) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.
Olay, Akçakale ilçesine bağlı Aşağı Çinpolat Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında oyun oynayan Bünyamin Saruhan, bir süre sonra kayboldu. Ailesinin yaptığı aramalardan sonuç alınamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Çocuğun sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Bünyamin Saruhan'ın, 3 kilometre uzaklıktaki Obalı Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında cesedi bulundu. Sudan çıkarılan cansız beden, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.