Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası olan firari 7 hükümlü yakalandı

Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 7 hükümlü yakalandı.

Giriş Tarihi: 20.04.2025 10:38

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Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, genel asayiş ve kamu düzenini sağlayıp mevcut huzur ve güven ortamının devamlılığı amacıyla şüphelilerin ikamet adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda hakkında 32 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyle çeşitli suçlardan 3 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler işlemleri için adli makamlara sevk edildi.

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