Beşiktaş'taki mekanda ensesinden vurulmuştu! Katilden kan donduran itiraf

Giriş Tarihi: 20.04.2025 17:51

Olay dün Beşiktaş'ta bir kafede meydana geldi.

ENSESİNDEN VURULMUŞTU

Eşiyle birlikte kafede oturan Cengiz Şire, arkasından yaklaşan kapüşonlu bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ensesinden vurulan Şire, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.