Yaşam

Beşiktaş'taki mekanda ensesinden vurulmuştu! Katilden kan donduran itiraf

Beşiktaş'ta bir kafede otururken eşinin gözünün önünde silahlı saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Cengiz Şire'nin(34) katil zanlısı, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Kadir N.(22), sorgusunda her şeyi itiraf etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Beşiktaş'taki mekanda ensesinden vurulmuştu! Katilden kan donduran itiraf

Olay dün Beşiktaş'ta bir kafede meydana geldi.

BEŞİKTAŞ'TA KAFETERYADA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

ENSESİNDEN VURULMUŞTU

Eşiyle birlikte kafede oturan Cengiz Şire, arkasından yaklaşan kapüşonlu bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ensesinden vurulan Şire, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

Şüphelinin kimliğini tespit eden İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kadir N. isimli şüpheliyi Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalıştığı sırada gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

TETİKÇİ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Suç kaydı bulunmayan Kadir N., ilk sorgusunda tetikçi olarak tutulduğunu itiraf etti.

Polis, cinayetin ardındaki azmettiricileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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