19 Nisan 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Beşiktaş'ta kafeteryada silahlı saldırı kamerada
Beşiktaş’ta kafeteryada silahlı saldırı kamerada

Beşiktaş'ta kafeteryada silahlı saldırı kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.04.2025 10:08
Beşiktaş'ta bir kafeteryada oturan Cengiz Ş. (44), arkasından yaklaşan kapüşonlu kişi tarafından eşinin gözü önümde silahlı saldırıya uğradı. Ensesine bir el ateş edilen adam ağır şekilde yaralanırken Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalışan şüpheli Kadir N. (22), polis ekipleri tarafından kaçamadan yakalandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Beşiktaş’ta kafeteryada silahlı saldırı kamerada
Beşiktaş’ta kafeteryada silahlı saldırı kamerada
Beşiktaş'ta kafeteryada silahlı saldırı kamerada
Sisle kaplanan İstanbul’da kartpostallık görüntüler
Sisle kaplanan İstanbul'da kartpostallık görüntüler
Bir garip kaza! 3 kişi yaralandı
Bir garip kaza! 3 kişi yaralandı
Yayla muzu tezgahlarda!
Yayla muzu tezgahlarda!
Beylikdüzü’nde sis etkili oldu!
Beylikdüzü’nde sis etkili oldu!
Dolandırıcılık operasyonuna 4 tutuklama
Dolandırıcılık operasyonuna 4 tutuklama
Zirai don için seferberlik!
Zirai don için seferberlik!
Sıfır araçlar kül oldu
Sıfır araçlar kül oldu
Kemalpaşa Belediyesi’ne usulsüzlük soruşturması!
Kemalpaşa Belediyesi’ne usulsüzlük soruşturması!
İyilik ve yardım çarşısı açıldı!
İyilik ve yardım çarşısı açıldı!
Gizli kamerayla şantaj sektör oldu!
Gizli kamerayla şantaj sektör oldu!
Çanakkale Boğazı’nda gemi trafiği durduruldu!
Çanakkale Boğazı’nda gemi trafiği durduruldu!
Daha Fazla Video Göster