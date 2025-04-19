Beşiktaş’ta kafeteryada silahlı saldırı kamerada

Beşiktaş'ta bir kafeteryada oturan Cengiz Ş. (44), arkasından yaklaşan kapüşonlu kişi tarafından eşinin gözü önümde silahlı saldırıya uğradı. Ensesine bir el ateş edilen adam ağır şekilde yaralanırken Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalışan şüpheli Kadir N. (22), polis ekipleri tarafından kaçamadan yakalandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.