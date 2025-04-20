Antalya'da kamyonet ve TIR çarpıştı: Sürücü hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde TIR ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet, refüje çıktı ve demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 20.04.2025 04:53

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Kaza, Yeni Mahalle, D400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdil A. idaresinde ki 07 BBV 111 plakalı kamyonet ile aynı istikamete giden İsa T. idaresindeki 42 AOP 849 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet, refüje çıktı ve demir bariyerlere çarptı. İhbar üzerime 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyonet sürücüsü Abdil A., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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