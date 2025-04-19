Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları ertelendi. Uçak seferlerinin, havanın şartlarının düzelmesinin ardından yapılması planlanıyor.

Giriş Tarihi: 19.04.2025 11:51

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Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımının aksamasına neden oldu.

Trabzon Havalimanı'ndan Ankara ve İstanbul'a karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi, bazıları ertelendi.

Uçak seferlerinin, havanın şartlarının düzelmesinin ardından yapılması planlanıyor.