Günün yorgunluğunu halk oyunlarıyla atıyorlar

Afyonkarahisar'da farklı meslek ve yaş grubundan 40 kişi, bir araya geldikleri halk oyunları kursunda günün stresinden uzaklaşıyor.

Giriş Tarihi: 19.04.2025 12:06

Paylaş



ABONE OL

Çobanlar ilçesinde okul öncesi öğretmenliği ve halk oyunları antrenörlüğü yapan Hülya Doğan (36), yaklaşık bir yıl önce Afyonkarahisar Halk Oyunları Topluluğunu (AFHOT) kurdu.

Doğan'ın kentteki kafede haftada bir gün açtığı halk oyunları kursuna, yaş aralığı 15 ile 62 arasında değişen akademisyen, doktor, avukat, öğretmen, polis, esnaf, öğrenci ve ev hanımlarından oluşan 40 kursiyer katılıyor.

Zeybek, halay, horon, çiftetelli oynamayı öğrenen kursiyerler, günlük sıkıntılardan uzaklaşmanın yanı sıra hareketli ve keyifli de yaşam sürüyor.

- "GÜZEL BİR BAĞ KURDUK"

Gönüllü eğitim veren Doğan, halk oyunları kursuna katılan herkesin eşit olduğunu, kimliğini girişte bıraktığını söyledi.

Kursa ailesiyle gelenlerin olduğunu anlatan Doğan, "Karma yapıya sahibiz. Güzel bir bağ kurduk. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bütün illerimizin halk oyunlarını öğretmeye çalışıyoruz." dedi.

Doğan, kadın kursiyerlerin Afyonkarahisar'da katıldığı halk oyunları yarışmasında derece de elde ettiğini dile getirdi.

Halk oyunları topluluğuna katılmak isteyenlerin sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Doğan, "Kültürel ortamda hayatın stresinden arınmak isteyenler geliyor. Stressiz ortamda kursiyerlerimiz kendilerine 1-2 saat zaman ayırıyor. Ayrılırken mutlu olduklarını söylüyorlar, burası onlara ödül gibi geliyor. Buraya gönül birlikteliğiyle bağlanabilmek önemli." diye konuştu.

"GÜNDÜZ YAŞADIĞIMIZ STRES, GECE EĞLENCEYE DÖNÜŞÜYOR"

Kursiyerlerden iki torun sahibi 62 yaşındaki Melek Tiryaki, halk oyunlarının kültürel yansıma olduğunu, burada eğlenceli vakit geçirdiklerini kaydetti.

Katılımcılar arasında kuvvetli bağ oluştuğuna dikkati çeken Tiryaki, "Gündüz yaşadığımız stres, gece eğlenceye dönüşüyor. Herkese halk oyunu oynayın diyorum. Çok güzel bir duygu. Sporumu da yapmış oluyorum. Eğlenip enerjimi alıyorum." dedi.

Esnaf Sema Akdağ da sosyal medyada gördüğü paylaşımın kendisini buraya getirdiğini, halk oyunlarından kopamadığını söyledi.

Her yörenin halk oyunlarını öğrenmeye çalıştıklarına değinen Akdağ, "O yörenin halk oyunlarıyla da kalmıyoruz. Kültürünü tanıyor, akşamları da lezzetlerini deneyimliyoruz. Yeni arkadaşlarla kaynaşmak güzel. İş yerinin stresini atabilmek adına güzel aktive oluyor." ifadesini kullandı.

Öğretmen Melih Enver Özkal ise stres atma ortamı yakaladığı halk oyunları kursunda edindiği deneyimlerini öğrencilerine aktardığını dile getirdi.