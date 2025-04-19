Sağlıkta yeni dönem: Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel kuruluşlara ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi

Sağlık alanında düzenlemeleri içeren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı kapsamında Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte güncellemeye gidildi. 24 saat hizmet veren ve şartları sağlayan tıp merkezlerinde acil ünitesi ve cerrahi müdahale birimi kurulabilmesine imkân tanındı. Hangi cerrahi müdahalelerin tıp merkezinde yapılabileceğine dair standartlar güncellendi.

Giriş Tarihi: 19.04.2025 00:38

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Sağlık Bakanlığı tarafından Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" güncellenerek 19 Nisan 2025 tarihli ve 32875 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Düzenlenen yönetmelikte yer alan güncellemelerle işletme ve hizmet sunum standartlarını yükselten bir dizi düzenlemeye imza attı. Yenilenen Yönetmelik ile tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve tüm özel sağlık kuruluşlarında sunulan sağlık hizmetleri konusunda kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirildi

TIP MERKEZLERİNDE KALİTE VE STANDARTLAR YÜKSELTİLDİ

Tıp merkezlerinin Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünden (TÜSKA) akreditasyon belgesi alması zorunlu tutuldu.

Tıp merkezi bünyesinde açılacak doğum ünitelerine yönelik yeni kriterler belirlendi.

Kayıtlar ve arşivler için, günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, elektronik kayıt ve bildirim zorunluluğu getirildi.

SAĞLIK HİZMETİ VE HASTA GÜVENLİĞİNE DAİR DÜZENLEMELER

Hasta sağlığı ve güvenliğiyle doğrudan ilişkili tüm tıbbi tedavi uygulamalarının bilimsel standartlara uygunluğunu değerlendiren tıbbi endikasyon ve uygulama denetimleri getirildi.

24 saat hizmet veren ve şartları sağlayan tıp merkezlerinde acil ünitesi ve cerrahi müdahale birimi kurulabilmesine imkân tanındı.

Hangi cerrahi müdahalelerin tıp merkezinde yapılabileceğine dair standartlar güncellendi.

PLANLAMA VE KADROLARA DAİR YENİ HÜKÜMLER GETİRİLDİ

Yeni sağlık kuruluşu açılışı ve kadro taleplerinin değerlendirilmesi yıllık planlama kapsamına alındı.

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU SAHİPLİĞİ İÇİN İLAVE KRİTERLER BELİRLENDİ

1219 sayılı Kanun kapsamında hekimlik mesleğinden yasaklı olan kişilerin tamamen; daha önce sahipliğinde ruhsat iptali gerçekleşen kişilerin ise 5 yıl süreyle yeni bir sağlık kuruluşu sahibi olması yasaklandı.

POLİKLİNİKLERİN TIP MERKEZİNE DÖNÜŞÜMÜ TEŞVİK EDİLDİ

İki ve daha fazla polikliniğin birleştirilerek tıp merkezine dönüştürülmesine izin verildi, buna yönelik teşvik amacıyla birleşen ruhsat sayısı kadar kadro verilmesine imkan tanındı.

MUAYENEHANELERDE ÇAĞDAŞ TIP KURALLARI DÜZENLEMESİ

Muayenehanelerde başvurulacak tıbbi uygulamaların çerçevesi çağdaş tıp kurallarına uygun olarak yeniden düzenlendi.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİNE İLAVE KRİTERLER EKLENDİ

Fizik tedavi ve rehabilitasyon kurumları ile ünitelerinde sunulacak sağlık hizmetleri için bina ve fiziki şartları düzenleyen yeni kriterler getirildi.

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