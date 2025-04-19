Konya'da traktör faciası: 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Konya'nın Karatay ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir traktörden 14 yaşındaki İbrahim U. yola düştü. Olayda çocuk hayatını kaybederken traktörün sürücüsü kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 19.04.2025 00:17

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Konya'nın Karatay ilçesinde saat 22.00 sıralarında Saraçoğlu Mahallesi Batıçay Sokak'ta seyir halinde olan henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen traktörden bir kişinin düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde traktörden düşen 14 yaşındaki İbrahim U.'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerindeki delil çalışmaları yaparken, kaçan sürücünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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