Kestirme yolda çamura saplandı: Kayıp araç dronla bulundu

Yozgat'ta bir sürücü, kestirme olduğunu düşünerek ilerlediği yolda mahsur kaldı. Aracıyla çamura saplanan adam yolunu kaybetmesinin ardından 112 ekiplerine ihbarda bulunarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler kaybolan aracı dron kamerasıyla buldu.

Giriş Tarihi: 19.04.2025 05:21

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Tokat Sulusaray istikametinden Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine otomobiliyle seyir halinde olan Sebahattin Türksoy, kestirme olduğunu düşündüğü yoldan saptı ve yolunu kaybetti. Yolunu kaybettiği yerde 58 AEM 740 plakalı aracı çamura saplanan Türksoy, aracını olduğu yerde bırakarak en yakın köydeki muhtara danıştı. 112'ye ihbarda bulunan Türksoy'un ihbarı üzerine dron ile arama yapıldı. Araç, jandarma personeli tarafından bulundu.

Otomobilinin bulunmasını sevinçle karşılayan Türksoy, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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