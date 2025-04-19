Cephaneliği andıran evde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Giresun'un Görele ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir evde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 19.04.2025 05:32

Paylaş



ABONE OL

Giresun'un Görele ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir evde cephaneliği andıran miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Görele ilçesi Esenli köyünde Y.H. isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMATA EL KONULDU

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda gerçekleştirilen aramada; 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Browning marka tabanca, 1 adet Bersa Lusber marka tabanca, 1 adet Oskar marka av tüfeği, 533 adet 7.62 mm çapında fişek, 184 adet 9 mm çapında fişek, 26 adet 7.65 mm çapında fişek, 60 adet 12 Cal. av tüfeği fişeği, 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 5 adet tabanca şarjörü ele geçirildiği belirtildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla silah ve mühimmatlara el konulurken, gözaltına alınan Y.H., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, benzer olayların önlenmesine yönelik denetim ve istihbarat çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN