Sağlık ekiplerinden bulaşıcı hastalıklardan korunma eğitimi

Van'ın İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mahalleleri tek tek gezerek vatandaşlara bulaşıcı hastalıklardan korunma eğitimleri veriyor.

Giriş Tarihi: 18.04.2025 10:05

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İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mahalleleri tek tek gezerek vatandaşları bulaşıcı hastalıklara karışı bilgilendiriyor. Bilgilendirme çerçevesinde Dereüstü Mahallesi'ni ziyaret eden sağlık ekipleri, burada özellikle brucella ve kene hastalığına karşı uyarılarda bulundu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Zübeyde Kul, pişirilmeden peynir yapılan süt ürünlerinin brucella hastalığına yol açabildiğini ifade ederek, vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunduklarını söyledi. Brucella hastalığından korunmak için kaynağının bilinmediği yerden et ve süt ürünlerinin alınmaması gerektiğine dikkat çeken Kul, "Hayvanlarımızı yılda iki kere brucelladan korumak için aşılamalı, sütlerimizi iyi kaynatmalıyız. Kaynamamış sütten yapılan taze peynirleri tüketmemeli, peynirlerimizi en az üç ay tuzlu sularda (salamura) beklettikten sonra yemeliyiz. Bunun yanında yine kırsalda görülen ve kenelerden bulaşan kırım kongo kanamalı ateşi hastalığı, hayvancılıkla uğraşan, bağ ve bahçe işinde çalışanlar ile pikniğe giden vatandaşlarda sık görülmektedir. Bunlardan korunmak için açık renk kıyafetler tercih edilmeli, pantolonlar çorapların içine sokulmalı gerekirse uzun botlar tercih edilmelidir. Vücudun herhangi bir yerine yapışan kene görüldüğünde; asla elle temas etmemeli, kene elle çıkarılmamalı, hemen en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.

Her hafta ziyaret ettikleri mahallelerde, bulaşıcı hastalıklara karşı verilen eğitimlerin yanı sıra tansiyon ve şeker hastalığı taramalarının da yapıldığını belirten Kul, "Burada tansiyon ve şeker hastalığının ne olduğunu, belirtilerinin neler olduğunu ve bunlardan korunma yöntemlerini anlatıyoruz. Ayrıca kadınlara KETEM hakkında da bilgilendirmelerde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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