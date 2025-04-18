Yaşam

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve 10 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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