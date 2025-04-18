Mersin D400 karayolunda otomobil yangın: Araç küle döndü

Giriş Tarihi: 18.04.2025 04:20

Yangın, Tarsus 'ta otoyol batı gişeleri ile D-400 karayolu arası bağlantı yolu üzeri Altaylılar Mahallesinde meydana geldi. İ.Ş. yönetimindeki otomobil batı gişeleri istikametine ilerlerken henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (İHA)

Durumu fark eden sürücü aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.