Hatay'da kumar operasyonu: 10 kişiye 92 bin lira para cezası kesildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 10 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. 1 adrese düzenlenen baskında şüpheliler gözaltına alınırken 92 bin 470 lira para cezası kesildi.

Giriş Tarihi: 18.04.2025 04:01

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Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piri Reis Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, adreste kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye 92 bin 470 lira ceza kesti, oyun masasındaki 3 bin 800 lira ile oyun malzemelerine el koydu.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan H.F.M. ve H.S.M. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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