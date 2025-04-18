İşçilerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu

Hatay'da şantiye alanında işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. Yanarak kullanılmaz hale gelen yatakhanede çıkan yangın yaralanma ve can kaybı yaşanmadan söndürüldü.

Giriş Tarihi: 18.04.2025 14:18

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Odabaşı Mahallesi'nde konut inşaatının sürdüğü şantiyede yatakhane olarak kullanılan konteynerler, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi.