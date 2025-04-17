İstanbul'da yaşlı kadının dolandırılmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Fatih'te yaşlı kadının yaklaşık 700 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını dolandırıcılık yöntemiyle aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 10:17

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Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2 Nisan'da 85 yaşındaki N.T'yi ev telefonundan arayıp oğluymuş gibi tanıtan şüpheliler tarafından ziynet eşyalarının alınarak dolandırılmasına ilişkin çalışma yaptı. Ekipler, şüphelinin, kendisini oğlu gibi tanıttığı kadına acil paraya ihtiyacı olduğunu söyleyip para ve ziynet eşyalarını istediğini, aynı gün eve giden diğer şüphelinin de kadından 700 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldığını belirledi.

Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olaya karışan 2 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden D.M'nin (30) dolandırıcılık suçundan 3 kaydı bulunduğu ve yine aynı suçtan da arandığı anlaşılırken, M.D'nin (47) ise 45'i dolandırıcılık olmak üzere 52 suç kaydının olduğu belirlendi. Ekiplerce, 3 Nisan'da Pendik ve Ümraniye ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bu arada, bir şüphelinin evdeki altınları kadından aldıktan sonra sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.