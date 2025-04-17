Yaşam

Diyarbakır'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Diyarbakır'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

E.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Üniversite Köprüsü girişinde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü E.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, otobüste bulunan ve yaralanan A.O. (43), D.D. (22), B.E. (22) ve K.K. (47) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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