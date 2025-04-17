Aynı cami üst üste 3 kez soyuldu! Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı
Kayseri'de bir camiyi gözlerine kestiren hırsızlar, üst üste 3 hırsızlık olayına karıştı. Polisin başlattığı çalışma sonrasında tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin başlattıkları çalışmada camiden elektronik eşya çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, camiden elektronik eşya çaldıkları belirlenen yaşı küçük 3 çocuk ile malzemeleri satın aldığı tespit edilen Y.T'yi (39) gözaltına aldı.
Ele geçirilen elektronik eşyaların camiye teslim edildiği öğrenildi.