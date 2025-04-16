Zonguldak’ta 2 katlı binada yangın: 1 ölü

Giriş Tarihi: 16.04.2025 09:17

Yangın, gece saatlerinde Karaelmas Mahallesi Rıza Ulusman Sokak'taki 2 katlı evde çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın, rüzgarın da etkisiyle yanındaki 3 katlı binaya sıçradı.