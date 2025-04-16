ABD'den Adana'ya uzanan çocuk istismarı operasyonu! Çete lideri Türk çıktı

Çocuk istismarı görüntüleri servis eden küresel şebeke Amerika'da siber suçlarla mücadele uzmanlarının aylar süren yoğun çabaları sonucu çökertildi. Operasyonun bir ayağı da Adana'ya uzandı. 8 kişinin tutuklandığı operasyonda 1.2 milyon video ele geçirilirken, çetenin liderinin "John De Vil" lakaplı Adana'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Mehmet Bozüyük olduğu ortaya çıktı. İşte haberin detayı...

Giriş Tarihi: 16.04.2025 09:03

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Sitenin; 100 dolar karşılığında özel internet sunucuları ile erişim sağlanan ve illegal internet ağı olarak bilinen "Dark/Deep Web" üzerinden, çocuk istismarına ulaşım sağladığını belirleyen ajanlar, 39 yaşındaki Krunalkumar Modi'nin ismine ulaştı.

Sitenin weri tabanının kontrol eden ve erişim izni sağlayan kişinin Modi olduğunu tespit eden polis, "Kirli yüz" operasyonu için düğmeye bastı. New Jersey'de Modi'nin yaşadığı eve düzenlenen baskında daha çok bebeklerin yer aldığı 1.2 milyon adet 6 terabayttan fazla videoya ulaşılırken, milyonlarca kişinin ise siteye üye olduğu tespit edildi.

Modi'nin verdiği bilgiler ve evde ele geçirilen materyaller sayesinde soruşturmayı derinleştiren polis, şebekenin kasasının Ximena Maqueda olduğunu tespit etti. Kanada ve bir çok ülkede yapılan aramalarda ise 8 kişi gözaltına alındı.

OPERASYON TÜRKİYE'YE UZANDI

Gözaltına alınan örgütün üst düzey yöneticilerinin telefonlarında yapılan incelemelerde ise çetenin liderinin "John De Vil" lakaplı Adana'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Mehmet Bozüyük olduğu belirlendi.

Bozüyük'ün çalıntı ve sahte kimliklerle Ximena Maqueda aracılığıyla çocuk istismarının küresel satışını ve dağıtımını sağladığı ortaya çıktı. Cinsel istismara uğrayan binlerce çocuğun ise sınırda kaçırılan göçmenler olduğu ve aileleri tarafından uluslararası alanda arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan Brett Ryan Moore, Brett Allen Snodderly, Frankie Pineiro, Michael Andrew Warden, Jacob Ross Conly, Kody Vance Jordan, Israel Cole Thompson, Krunalkumar Modi, eyalet dışına çocuk cinsel istismarı materyali iletimi, müstehcen materyal dağıtımı ve iki yönlü iletişim cihazının yasa dışı kullanımı suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken çete lideri Mehmet Bozüyük ve Ximena Maqueda'ya ulaşılamadı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILDI

Sabah'ın haberine göre; Bozüyük hakkında gasp, gasp suçunu işlemek için komplo kurma, kara para aklama, çocuğu cinsel suça teşvik etme, çocuk cinsel istismarı materyali satma, elektronik cihazla çocuk cinsel istismarı materyalini eyalet dışına iletme, müstehcen materyal dağıtma ve çift yönlü iletişim cihazının yasa dışı kullanımı suçlarından kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartıldı.

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