Uşak'ta motosiklet ile TIR çarpıştı: 1 ölü
Uşak’ta Hacıkadem Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada Harun Reşit Cengiz’in kullandığı motosiklet, Türkmenistan uyruklu B.B. (48) idaresindeki yabancı plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, tırın dorsesinin altına sıkıştı. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Uşak'ta tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
DORSENİN ALTINA SIKIŞTI
Harun Reşit Cengiz (42) yönetimindeki 64 BF 155 plakalı motosiklet, Hacıkadem Kavşağı yakınlarında, Türkmenistan uyruklu B.B'nin (48) kullandığı A06393AG yabancı plakalı tırla çarpıştı.
Yola savrulan motosikletteki sürücü tırın dorsesinin altına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Hayatını kaybettiği belirlenen motosiklet sürücüsünün cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.