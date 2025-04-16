Hakkari ve Muş'ta kardan kapanan yollar açıldı!

Hakkari ve Muş'ta kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı. Bu arada, kar nedeniyle yüksek kesimlerdeki köyler beyaza büründü.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 11:53

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Hakkari'de dün kar nedeniyle kapanan 37 köy ve mezra yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalarda kapalı tüm yollar ulaşıma açıldı.

Muş'ta da kar nedeniyle kapanan 19 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürüttü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, son günlerde yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Yentür, kar ve tipiden kapanan 19 köy yolunu ulaşıma açtıklarını ifade etti.

Bu arada, kar nedeniyle yüksek kesimlerdeki köyler beyaza büründü.