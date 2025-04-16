Samsun Müftülüğü Romanların yanında! Müftü Çakır: "Aile kurumunu güçlendirmek için sahadayız"

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, kentte Roman vatandaşlara yönelik nikah, eğitim ve sosyal yardım faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, aile kuran çiftlere destek sağladıklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:43

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Samsun İl Müftülüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Roman vatandaşların aile hayatına katkı sunmak amacıyla çeşitli projeler hayata geçiriliyor. İl Müftüsü Seyfullah Çakır, aile birliğini koruma ve güçlendirme amacıyla yapılan nikah işlemleri, dini rehberlik ve eğitim faaliyetlerinin düzenli olarak devam ettiğini ifade etti. Müftü Çakır, "Roman kardeşlerimizin toplumla bütünleşmesini sağlamak, aile kurumunu güçlendirmek ve genç çiftlere destek olmak amacıyla sahadayız. Resmi nikahlarını kıyan çiftlerimize dini nikah merasimi ile manevi destek sağlıyoruz. Aynı zamanda eğitim, rehberlik ve yardım faaliyetlerimizle onların yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Samsun Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Samsun Müftülüğü iş birliğinde 2024 yılında 25 çift Roman vatandaşa, 2025 yılında ise 15 çift Roman vatandaşa resmi nikah yapıldığını belirten Çakır, "Sınırsız Kardeşlik Projesi" ile de birçok faaliyetin sürdürüldüğünü ifade etti. Çakır, "Canik 200 Evler ve Yavuz Selim Mahallelerinde öncelikle yetişkin sonrasında 4-6 yaş grubu Kur'an kursları açıldı. Bu kurslarda ve planlama dâhilinde belirlenen farklı mekânlarda vaizlerimiz aracılığı ile 'Yetişkin Eğitimleri ve Programlar' gerçekleştirildi. İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde bu mahalledeki gençlere yönelik etkinlik ve manevi destek programları planlanırken, İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde mahallede sağlık taramaları yaptırıldı ve kadınlara yönelik hijyen, kadın sağlığı ve çocuk istismarı konularında eğitimler verildi. 200 Evler ve Yavuz Selim Mahallelerindeki çocukların devam ettiği Canik Emrullah Efendi İmam Hatip Ortaokulu ile Canik Yavuz Selim İlkokulu'nda, yapılan planlama ile değerler eğitimi, velilere yönelik aile eğitimleri ve bağımlılıkla mücadelede önleyici eğitim programları düzenlendi ve bu eğitim programları periyodik aralıklarla devam ediyor. Ramazan ayında Canik başta olmak üzere, Çarşamba, Terme ve Bafra ilçelerinde iftar programları düzenlendi. 200 Evler Mahallesi Camii 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda tekne orucu etkinliğiyle minik çocuklarımızla Ramazan havasını yaşadık. Yine çeşitli zamanlarda ailenin önemini anlatıp, Aile Okulu seminerleri düzenlediğimiz Roman kardeşlerimize, Türkiye Diyanet Vakfı Samsun Şubemiz, kadın kolları aracılığı ile Ramazan ayı içinde bebek ve nişan bohçaları hazırlayarak dağıttık. Cami-Gençlik Buluşmaları gerçekleştirdik. Ramazan'da yine vakfımız aracılığı ile et dağıtımı gerçekleştirildi ve Kadir Gecesi programı ile Roman kardeşlerimizle Ramazan ayı çalışmalarımız tamamladık" diye konuştu.

"VAAZ-EĞİTİM VE SEMİNER FAALİYETLERİ"

200 Evler ve Yavuz Selim Kuran Kursu ve Camisi'nde bayanlara yönelik vaazlar programları yapılmaya devam ettiğini söyleyen Çakır, "Sosyal Dayanışma Merkezi'nde(SODAM) rutin her hafta konferans programları yapılmaktadır. 200 Evler Mahallesi'nde Anne destek projesi kapsamında mahremiyet eğitimi seminerleri verildi. Yeni evlenecek çiftlere Aile Okulu seminerleri 200 Evler Camisi'nde verildi ve ardından hediyeler dağıtıldı. Bu seminerler devam ediyor. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında her yıl toplu nikâh töreni yapılmaktadır. Valiliğimiz ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iş birliğinde hazırladığımız programlarda ailenin ve nikahın önemi anlatılarak, aile kuran çiftlere manevi destek sağlanmaktadır" şeklinde konuştu.

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