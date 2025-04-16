Çıfıt Adası doğaseverleri cezbediyor!

İzmir'de karaya 100 metre uzaklıkta yer alan ve deniz suyu seviyesinin diz boyunda olması nedeniyle yürüyerek geçilebilen Çıfıt Adası, doğaseverleri cezbediyor. Ada başta kuşlar olmak üzere pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:52

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Seferihisar ilçesindeki ada, ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle yürüyerek geçilebilen adada herhangi bir yerleşim yeri bulunmuyor.

Ada başta kuşlar olmak üzere pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Doğal güzelliği ve ana karaya yakınlığıyla dikkati çeken ada, özellikle yaz aylarında yürüyüş yapmak isteyen doğaseverleri kendine çekiyor.