Kütahya'da ormana çam burcu toplamaya gitti cesedi bulundu!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ormana çam burcu (çam tomurcuğu) toplamaya giden kişinin cesedi bulundu. Çam ağacından düştüğü tahmin edilen evli ve 3 çocuk babası Acar'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Hisarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 14:23

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İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki Şeyhçakır köyünde ikamet eden Bayram Acar (65), küçükbaş hayvanlarının yemesi için ormanlık alana çam burcu toplamaya gitti.

Acar'ın evine dönmemesi üzerine yakınları ve köylür ormanda arama çalışması başlattı. Arazi daraltılarak yapılan incelemeler ve aramalar sonucu kayıp Acar, Bozalık mevkisindeki bir çam ağacının dibinde hareketsiz halde bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çam ağacından düştüğü tahmin edilen evli ve 3 çocuk babası Acar'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Hisarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.