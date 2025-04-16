Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 14:39

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde bulunan 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 17 pakette satışa hazır halde 12.32 gram uyuşturucu madde, 5 gram narkotik madde ve hap ile 5 cep telefonu ve 21 bin 585 lira ele geçirildi. Yapılan sorgulamada zanlıların çeşitli suçlardan toplam 29 kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler S.K., F.C., M.K. ve D.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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