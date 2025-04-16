Edirne'deki denetimlerde otomobil içinde 70 mermi ele geçirildi
Edirne'de polis ekiplerinin düzenlediği denetimlerde bir otomobilin içerisinde 70 mermi ele geçirildi. Ekipler tarafından sürücü polis merkezine götürüldü.
Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Zübeyde Hanım Caddesi'nde 9 ekip ve 20 personelle asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
Ekipler uygulamada 91 kişi sorguladı, 51 aracı kontrol etti.
Denetimde E.M'nin kullandığı araçta yapılan aramada 70 mermi ele geçirildi.
Ekiplerce sorgusu yapılan sürücü, mermilerin jandarma personeli olarak görev yapan ağabeyine ait olduğunu iddia etti.
Sürücü polis merkezine götürüldü.