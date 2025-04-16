Edirne'deki denetimlerde otomobil içinde 70 mermi ele geçirildi

Giriş Tarihi: 16.04.2025 03:04

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun 'un katılımıyla Zübeyde Hanım Caddesi 'nde 9 ekip ve 20 personelle asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

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Denetimde E.M'nin kullandığı araçta yapılan aramada 70 mermi ele geçirildi.

Ekiplerce sorgusu yapılan sürücü, mermilerin jandarma personeli olarak görev yapan ağabeyine ait olduğunu iddia etti.

Sürücü polis merkezine götürüldü.