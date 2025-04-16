Başkent'te motosiklet kazası: Bariyerlere çarparak can verdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halinde ilerleyen motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 03:26

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Kaza, akşam saatlerinde Doğukent Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğukent Caddesinden Mamak istikametine seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptıktan sonra devrilirken üzerinde bulunan 2 kişi yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, durumu ağır olan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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