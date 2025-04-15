Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine girdi: 2 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil evin bahçesine girerek yan yattı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken olay yerine sevk edilen ekiplerce hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 12:09

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir evin bahçesine giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tekel Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Halil D.'nin kontrolünü yitirdiği 01 ACB 96 plakalı otomobil, bir evin bahçesine girerek yan yattı. Kazada sürücü Halil D. ile eşi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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