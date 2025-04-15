Elazığ'da karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Elazığ'ın Maden ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Maden ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kartaltepe grup köy yolunda araçlar yolda kaldı. İhbar üzerine, bölgede İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Karda mahsur kalan araçlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede yollarda kar küreme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.