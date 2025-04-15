Edirne'de ehliyetsiz sürücü ile polis arasında nefes kesen kovalamaca

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve dakikalarca süren kovalamaca sonucu yakalanan araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 06:31

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri şehrin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirdi. Denetim noktasına yaklaştığında polisin "dur" ihtarına uymayan 22 ACL 808 plakalı otomobilin sürücüsü 18 yaşındaki L.C.C., hızlıca olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerinin kovaladığı sürücü daha sonra araçtan inerek hızlıca koşmaya başladı. Polis ekiplerinin koşarak yakaladığı şüphelinin ehliyetsiz olduğu için denetimden kaçtığı öğrenildi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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